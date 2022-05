El Pais, Verdù: “Amici napoletani mi hanno raccontato tutta la verità sul rapporto De Laurentiis-Ancelotti”

Daniel Verdù, giornalista del quotidiano El Pais, ha svelato alcuni retroscena sul rapporto tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Il quotidiano iberico El Pais, ha pubblicato alcuni retroscena sul rapporto tra De Laurentiis e Ancelotti. Daniel Verdù, corrispondente italiano per El Pais ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha svelato alcuni retroscena. “A Napoli l’esperienza di Carlo Ancelotti è stata brutta, finita in maniera triste. A Madrid sta invece avendo successo. Gli amici napoletani, mi spiegavano che lui era sempre dalla parte dei calciatori nello spogliatoio, l’opposto di ciò che voleva invece il presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Così l’avventura è finita male”.

Daniel Verdù ha poi aggiunto: “Il Napoli non è all’altezza? Più che altro è una questione di compatibilità. Il progetto offerto da De Laurentiis e il modo di approcciare con gli allenatori non si incastra al meglio con una persona come Ancelotti. Il suo lavoro non è stato buono, è chiaro. Lui ha bisogno di gestire gli ambienti, gli umori, un progetto già avviato e lui lo porta più avanti. In quel momento, il Napoli aveva bisogno di altro, De Laurentiis ha sbagliato profilo in quel momento”. Ha conclusa il giornalista.