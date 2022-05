El Pais, Napoli, Ancelotti vittima dei clan: Quello di Insigne contro quello di De Laurentiis

El Pais Ancelotti via Napoli a causa dei dissapori tra i giocatori capitanati da Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis.



Il quotidiano iberico El Pais, è tornato a parlare dell’addio di Ancelotti al Napoli, svelando che tra i motivi della rottura ci sarebbe il clima infuocato che si viveva all’epoca nello spogliatoio del Napoli. Il tecnico, ora al Real Madrid, sarebbe stato vittima delle tensione venutesi a creare tra i calciatori, capitanati da Insigne e il patron De Laurentiis:

“Solo a Napoli potevano buttare fuori uno come Ancelotti. Il tecnico attualmente al Real Madrid, a Napoli è stato coinvolto in una sorta di regolamento di conti tra clan: quello di Insigne e quello di De Laurentiis. Una vera faida napoletana. Proprio quello che De Laurentiis non voleva al Napoli, gli ordinò di fare un ritiro che nessuno voleva, nemmeno Ancelotti. Il tecnico alla fine ha deciso di schierarsi con i giocatori”.