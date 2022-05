Corbo: “Napoli, Spalletti resta, nessuno lo vuole. De Laurentiis per soldi venderebbe anche la cucina di casa sua”

Antonio Corbo è sicuro della permanenza di Spalletti sulla panchina del Napoli, ma critica il progetto di De Laurentiis.

L’editorialista di Repubblica, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “A Napoli c’è un’anomalia perche tutte le decisioni vengono prese in base alla comvenienza. Una società normale, di intelligenza media ,si pone il problema Osimhen: mi serve o meno? Qual è il progetto per il prossimo campionato? E fino a che punto Osimhen può aiutarmi a raggiungere l’obiettivo? Le decisioni invece, a Napoli vengono prese in rapporto alle offerte e se arriva quella giusta, De Laurentiis vende pure la cucina di casa sua e questo non è il metodo che serve per vincere. I tifosi vogliono capire qual è il programma del Napoli, se è ambizioso e non vuol vedere Osimhen, è un modo anche per alzare il prezzo. La Filmauro ha già comunicato al sindaco di Bari che se non si riuscirà ad abrogare la norma sulla multiproprietà tra Napoli e Bari preferirà cedere il Bari. De Laurentiis non regala nulla a nessuno e darà il Napoli solo a chi potrà comprarlo alle cifre che ritiene congrue”

Corbo nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Il 10 dicembre, De Laurentiis disse che Spalletti era il migliore allenatore mai avuto, ma poi non lo ha mai ripetuto, anzi non è mai stato tenero bei suoi confronti. I rapporti tra i due sono formalmente corretto, Spalletti non andrà via perché non ha altre offerte e il Napoli non pagherà due allenatori per cui non ci sono dubbi sulla sua permanenza”.