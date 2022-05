Napoli, Broja per Sostituire Osimhen, De Laurentiis pensa ad una formula particolare. Retroscena su Ospina

Il Napoli pensa a Broja del Chelsea per sostituire Osimhen, Aurelio De Laurentiis non vuole correre rischi e pensa ad una formula particolare.

Paolo Bargiggia, ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio ha parlato dei movimenti di mercato del Napoli:

“No, non mi risulta. So che il tema della preparazione atletica era stato sollevato anche da una sorta di ‘indagine interna’ di De Laurentiis. I parametri fisici dei giocatori del Napoli sono stati considerati buoni. I dubbi erano più legati ad un carico di lavoro ad intensità insufficiente, ma, onestamente, non mi risultano dissapori tra Spalletti e il proprio staff. Se partisse Osimhen qual è il primo nome possibile per sosituirlo? Avevamo già parlato di Armando Broja, giocatore che ha un valore dai 30 milioni in su. Broja è di proprietà del Chelsea e, qualora andasse sul giocatore, non farebbe un’operazione in prestito in stile Tuanzebe. De Laurentiis pensa a un prestito con obbligo di riscatto o con recompra a favore del Chelsea. Però, onestamente, sono tutte supposizioni perchè, ad oggi, non sono pervenute offerte concrete per Osimhen”.

Bargiggia nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Questione portieri tra Ospina e Meret? Ci sono due ‘anime’ nel Napoli. C’è chi considera Ospina fondamentale, chi vuole un rinnovo per Meret. L’agente di Ospina ha fatto un certo tipo di dichiarazioni ma, il Napoli, non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste. Si è parlato anche di contatti con la Lazio ma, a fine stagione, le parti parleranno. E’ una situazione in divenire”.

Chi è Armando Broja, l’attaccante che piace al Napoli