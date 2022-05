LDT – Noi siamo con De Laurentiis, il consiglio di Zamparini e il VAR a servizio di Milano e Torino

Alcuni tifosi del Napoli si schierano dalla parte del presidente De Laurentiis. Il var e gli arbitri favoriscono le squadre del nord Milano e Torino su tutte.

LDT- Lettere dai tifosi, alcuni supporter azzurri hanno scritto alla nostra redazione palesando il loro supporto al patron De Laurentiis e puntando il dito sul sistema arbitri.

“Eg. Direttore, inutile girarci intorno noi siamo con De Laurentis e ci auguriamo che i tifosi non si facciano influenzare da certi media napoletani che da sempre sono schierati contro la squadra partenopea. Lo facevano anche con Ferlaino e Maradona. Dal 2006 ad oggi hanno vinto solo Milano e Torino e ci hanno rimesso il Napoli e la Roma. Vinceranno sempre loro e per questo bisogna rivalutare De Laurentis che contro questo potere di Milano e Torino ha tenuto in auge una squadra per oltre 10 anni. Speriamo che anche Voi siate promotore del nostro messaggio. De Laurentis ha commesso solo l’errore di non seguire il consiglio del grande e indimenticabile Zamparini che voleva formare una Lega di calcio Meridionale per contrapporsi al potere di Milano e Torino. Il mitico Zamparini aveva previsto quanto sta già succedendo da 16 anni a questa parte. Contro questi arbitri, questo VAR e media non si vince e speriamo che se ne rendano conto anche i tifosi che si lasciano influenzare dai media locali. Speriamo che dopo aver visto all’opera Valeri in Coppa Italia e Orsato e Doveri in campionato se ne rendano conto una volta per tutte”.

I tifosi aggiungono: “Cosa può fare un presidente, da solo, senza giornali e tv contro questo meccanismo arbitri – media? Anche Voi da anni lottate da solo contro il potere di Milano e Torino con cronache e articoli senza mai ottenere nulla. Orsato, ancora lui, sblocca la gara di Milano e in tempo reale intervengono moviolisti e cronisti che ci fanno subito sapere che il gol è regolare e s’inventano la dicitura che il VAR non può intervenire. Lo stesso è avvenuto a Cagliari con Doveri. Come se il VAR non fosse mai intervenuto sui falli. Con questo meccanismo anche il Napoli di Maradona non avrebbe vinto nulla. Il VAR è divenuto l’arma in più di Milano e Torino e voi Direttore l’avete ampiamente documentato durante la stagione. Siete l’unico sito che evidenzia come siano sempre gli stessi arbitri a dirigere determinate gare e come i vari Mazzoleni, Irrati e Di Paolo siano impiegati al VAR”.

Distinti saluti, Pasquale A., Gennarino F., Salvatore T., Antonio G., Mario O.