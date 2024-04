Politano esalta il Napoli: “Siamo forti, dobbiamo capirlo! Gol dedicato a mia figlia”

Matteo Politano felice per la vittoria sul Monza si gode il suo gran gol: “Siamo la squadra campione d’Italia, dobbiamo crederci sempre. Dedico la rete a mia figlia”.

Matteo Politano si gode il successo del Napoli sul Monza e il suo splendido gol che ha sbloccato la rimonta azzurra. Nel post partita ai microfoni di DAZN, l’esterno offensivo esalta la prova di carattere dei campioni d’Italia e dedica la sua rete alla figlia presente in tribuna.

“Ripresa da Campioni d’Italia? Assolutamente sì, abbiamo dimostrato il nostro reale valore. Dobbiamo giocare sempre così perché siamo una squadra forte, anche se quest’anno abbiamo vissuto troppi alti e bassi. All’intervallo ci siamo svegliati e detti che dovevamo dare di più.”

Politano si gode poi il bellissimo gol che ha sbloccato il risultato: “Sono felicissimo, c’era mia figlia che mi guardava e questa rete la dedico a lei, oltre che ai tifosi e alla squadra. È stato un momento incredibile.”

Sul rapporto con i tifosi: “Loro sono fondamentali, rispondono sempre presente. È normale che si aspettino di più da noi, perché anche noi vogliamo sempre il massimo e ci dispiace non averlo dato con troppi alti e bassi in stagione”.

Infine, una carica per il rush finale: “Dobbiamo capire che siamo forti, crederci sempre come fatto nel secondo tempo. Ci sono ancora tanti punti in palio e dobbiamo continuare a lottare per gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Parole piene di consapevolezza e ambizione quelle di Politano, deciso a trascinare il suo Napoli fino all’ultima giornata. La chiave è riscoprire costantemente il valore dei Campioni d’Italia, come dimostrato nella ripresa sul Monza. Con il giusto spirito, gli azzurri possono ancora puntare in alto in questa stagione travagliata.