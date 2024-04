De Laurentiis carica il Napoli: “Non meritiamo questa classifica, avanti per l’Europa!”

Dopo il successo sul Monza, il presidente De Laurentiis elogia la rimonta degli azzurri e li sprona a credere nell’Europa con 7 finali da giocare.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto caricare l’ambiente Napoli dopo la rimonta vincente sul Monza con un messaggio sui social. Gli azzurri hanno espugnato 4-2 l’U-Power Stadium, ribaltando lo svantaggio iniziale con una grande reazione nella ripresa.

E proprio questa reazione è stata evidenziata e apprezzata dal numero uno partenopeo: “Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa!”.

Un plauso ai suoi ragazzi per la grinta mostrata e l’invito a crederci ancora per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. Nonostante una classifica deficitaria, De Laurentiis punta a trasformare le ultime 7 partite in altrettante finali da vincere.

Un messaggio social che ha subito scatenato il delirio dei tifosi azzurri, a caccia di nuovi stimoli dopo una stagione fin qui complicata. I supporter hanno infatti prontamente riempito di cuori e commenti il post del presidente.

Una carica fondamentale per il rush finale di campionato, a partire già da domenica nel match casalingo contro il Frosinone. De Laurentiis ha voluto riaccendere la fiamma delle ambizioni europee, consapevole che il Napoli ha tutte le carte in regola per un grande finale di stagione.

La rimonta sul Monza è stato il primo passo, con l’orgoglio e la fame di vittorie che dovrà necessariamente accompagnare la squadra allenata da Calzona fino all’ultima giornata. Servirà l’aiuto di tutti, presidente in primis, per credere nell’impresa Europa.