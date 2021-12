Plusvalenze, Gravina: “Juve, no processi sommari”. Gazzetta: “Che fine ha fatto Suarez?”

Il caso plusvalenze ha fatto aprire un’indagine sulla Juventus, sui cui è intervenuto anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Nel mondo dello sport ci sono continuamente forme di degenerazione che comunque devono essere accertate oltre che provate. Eviterei in questo momento ogni forma di processo sommari. Dobbiamo rimetterci alla magistratura ordinaria, che ha strumenti più invasivi rispetto al mondo dello sport. Stiamo studiando a livello di Uefa, in una commissione che ho l’onore di presiedere, di adottare accorgimenti che saranno inseriti nelle prossime licenze nazionali” ha detto il presidente della Figc.

Insomma Gravina è estremamente garantista sul caso plusvalenze Juventus, ma non ci aspettavamo niente altro. Anche perché Gravina è lo stesso presidente che aveva minacciato di non far iscrivere la Juve al campionato se non fosse uscita dalla Superlega. Di fatto i bianconeri, con Real Madrid e Barcellona, tengono vivo il progetto, ma la Juventus partecipa regolarmente al campionato di Serie A.

Caso Suarez

Gazzetta dello Sport si chiede, giustamente, che fine abbia fatto il caso Suarez che pure vede coinvolti personaggi vicini alla Juventus, come l’avvocato della società bianconera. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: