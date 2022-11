Pirlo: “Napoli favorito per la Champions con il City. Vi dico chi vince i mondiali”

Andrea Pirlo vede il Napoli di Spalletti favorito per la vittoria della Champions League e sui mondiali dice Brasile.

Andrea Pirlo parla del Napoli e dei mondiali in Qatar ai microfono di diretta.it. L’ex allenatore della Juventus in Champions League, vede tra le papabili candidate alla vittoria finale la formazione di Luciano Spalletti.

Secondo Mondiale senza l’Italia. Se l’aspettava?

“Incredibile. Era impensabile immaginare due Mondiali di fila senza l’Italia. Eppure è così, anche se, a dire il vero, la delusione più grande è stata quella di 5 anni fa contro la Svezia.

Avevamo tutte le carte in regola per qualificarci, ma forse l’Europeo ha inconsciamente condizionato. Dopo aver vinto un trofeo come l’Europeo pensi che la qualificazione sia semplice e invece la realtà è stata un’altra”.

Sarà un campionato delle ultime volte per molti: Messi, Ronaldo, forse anche Neymar. Chi la spunterà?

Vedo favorito il Brasile.

Perché?

È la squadra più quadrata, in tutti i reparti. Inoltre hanno esperienza e sono abituati anche a vincere. Sono pronti a questi impegni. Negli ultimi anni hanno fatto un percorso giocando più o meno sempre con gli stessi.

E le altre?

L’Argentina è forte, ma come ho detto il Brasile mi sembra più completo. Anche la Spagna gioca bene, ma sono giovani. Il Portogallo è una buona squadra, mentre la Germania è una incognita. Poi c’è da vedere la Francia, se sarà condizionata dai tanti infortuni subiti. Ha comunque talmente tanti giocatori bravi in rosa che potrebbe essere davvero la mina vagante del torneo.

Le quattro semifinaliste?

Argentina, Brasile, Spagna e una fra Inghilterra e Portogallo, ma magari c’è qualche sorpresa.

Quest’anno? Chi vince la Champions?

Direi il City, ma anche il Napoli.

Il Napoli può davvero arrivare fino in fondo in una competizione così difficile come la Champions?

Il Napoli gioca molto bene e ci può provare. Se stanno tutti bene e se tra qualche mese sarà ancora allo stesso livello dimostrato fino adesso, sarà dura per gli altri.

A chi paragona il Napoli di Spalletti?

Al nostro Milan, quello con tanti giocatori offensivi che giocava divertendosi. Anche il Napoli di Sarri era piacevole da vedere, ma questo qui è più cattivo. Giocano “da paura”. Sono andati via giocatori “pesanti” per la piazza e sono arrivati giocatori giovani. Sono tutti allo stesso livello e gioca chi merita. Tutto funziona ed è solo merito dell’allenatore. Spalletti ha fatto un gran lavoro.