Chirico: “Juve, sta succedendo una cosa assurda, mai capitata nella storia del club”

Marcello Chirico commento quanto sta accadendo in casa Juve, alla luce delle strategie sul mercato di Andrea Agnelli.

Marcello Chirico, giornalista e grande tifoso della Juventus, ai microfoni 1 station Radio ha commentato le manovre di Andrea Agnelli sul mercato di Gennaio:”

Mercato della Juve a gennaio? “Le intenzioni ci sarebbero, ma manca il denaro per investire. Se alcuni calciatori dovessero dire addio a gennaio, come McKennie, il club interverrà sul mercato, ma la situazione economica non è florida.

Parere sul rinvio dell’Assemblea degli Azionisti? “Agnelli tira avanti come un treno, è convinto di spuntarla sempre. Ma attualmente vedo continue difficoltà, “.Ha spiegato il giornalista di fede bianconera.

Chirico nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Rinviare per due volte l’Assemblea degli Azionisti è strano per una squadra come la Juve, forse la prima volta nella storia del club“.

Non ho nessun contenzioso con i bianconeri, svolgo la mia professione di giornalista in modo asettico. Bisogna raccontare ciò che succede realmente. L’Assemblea è comunque prevista per il 27 dicembre, l’ultima data utile, non sarebbe coerente con la legge andare oltre”. Ha concluso Chirico.