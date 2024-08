Pedullà esulta: “McTominay-Napoli, è fatta! Colpo da novanta per Conte”

McTominay promesso sposo del Napoli. Operazione da 20-22 milioni più bonus. Priorità di Conte soddisfatta, secondo Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà, guru del calciomercato, lancia la bomba: Scott McTominay è del Napoli. L’esperto di Sportitalia esulta sul suo sito ufficiale:

“Siiì! Scott McTominay è un promesso sposo del Napoli, operazione con base fissa di 20-22 milioni più ricchi bonus, ma i dettagli li vedremo e ormai sono quasi un dettaglio rispetto alla portata tecnica dell’operazione.”

Pedullà sottolinea l’importanza del colpo:

“Già perché l’operazione si sblocca, un chiaro messaggio ai diffidenti e a chi pensava che il Napoli stesse traccheggiando. Priorità di Conte, avevamo anticipato il 15 agosto, proprio così.”

Il giornalista rivela la strategia del Napoli:

“La missione di Manna a Londra prevedeva tre colpi: Lukaku preso, McTominay idealmente in maglia azzurra, in attesa di definire i dettagli che restano per Gilmour del Brighton.”

Pedullà conclude esaltando l’operazione:

“Ma evidentemente al Napoli premeva definire la pratica McTominay per regalare a Conte un centrocampista di assoluto spessore, un colpo da novanta per le ambizioni del club. La famosa priorità di Antonio Conte…”

Con McTominay, il Napoli di Conte alza ulteriormente l’asticella. I tifosi azzurri possono sognare in grande!