Napoli: McTominay è fatta, De Laurentiis vuole chiudere per Lukaku oggi – KISS KISS Napoli

McTominay è del Napoli, accordo totale. Per Lukaku si lavora sui diritti d’immagine. De Laurentiis spinge per chiudere entro oggi

Il Napoli di Antonio Conte è scatenato sul mercato. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss, gli azzurri stanno per mettere a segno un doppio colpo.

De Maggio rivela l’affare McTominay:

“McTominay è un nuovo calciatore del Napoli. La società azzurra ha l’accordo sia con il Manchester che con il calciatore. Il centrocampista sta risolvendo le ultime pendenze con il suo attuale club, ma il Napoli conta di chiudere l’affare in giornata.”

Ma non è finita qui. Il giornalista aggiunge sulla trattativa Lukaku:

“Vi posso dire che proprio in questi minuti il presidente De Laurentiis, Chiavelli e Manna stanno lavorando fortemente per far sì che arrivi Lukaku a Napoli. I dirigenti del Napoli stanno sistemando la questione legata ai diritti d’immagine, lavoro molto intenso con Federico Pastorello. Sono ore caldissime, si cercherà di chiudere in giornata l’arrivo di Lukaku al Napoli.”

De Laurentiis sembra determinato a chiudere entrambe le operazioni il prima possibile. Con McTominay già virtualmente azzurro e Lukaku ad un passo, il Napoli di Conte si prepara ad alzare ulteriormente l’asticella.

Tifosi del Napoli, preparatevi: il doppio colpo è vicino. McTominay e Lukaku potrebbero presto vestire l’azzurro!