15 Settembre 2025

PATATRC NEL TENNIS: squalifica terribile dopo l’antidoping | L’ha fatta più grossa di Sinner

Lorenzo Gulotta 15 Settembre 2025
Sinner

Sinner - fonte lapresse - napolipiu.com

Si sta vivendo un momento di totale caos all’interno del mondo del tennis. Arriva una squalifica dopo il test antidoping.

Il caso di Jannik Sinner ha inevitabilmente attirato l’attenzione mediatica, ma non è l’unico episodio recente legato al doping nel tennis. L’altoatesino è stato squalificato per tre mesi a causa della positività al clostebol, rivelatasi frutto di una contaminazione accidentale. Una pena ridotta, che ha riconosciuto l’assenza di dolo.

Ma nelle ultime ore un tennista avrebbe subito sanzioni molto più severe. L’ennesimo caso i diversi colleghi che hanno ricevuto sospensioni ben più lunghe, fino a uno o due anni, per uso o possesso di sostanze vietate senza possibilità di attenuanti. Alcuni hanno compromesso irrimediabilmente il proprio percorso professionale.

Mentre per Sinner si è parlato di contaminazione dovuta a un trattamento medico, in altri casi i giocatori non sono riusciti a giustificare la presenza di sostanze proibite come in quest’ultimo caso. Questo ha portato a squalifiche pesanti, che rischiano di mettere fine a carriere intere.

Il rischio, per chi viene trovato positivo, è di non riuscire più a rientrare nel circuito con la stessa competitività. Un’assenza lunga mesi o anni significa perdere ritmo, punti, fiducia e opportunità di vittoria. Non tutti hanno la forza mentale e fisica per ripartire da zero.

I diversi casi

Come già detto nella storia del tennis ci sono stati diversi casi di doping e negli ultimi istanti sarebbe emersa l’ennesima inaspettata notizia che potrebbe di sicuro scuotere pericolosamente le basi del mondo del tennis.

Non sarà semplice uscirne fuori, anche perché sembra che il tennista in questione abbia davvero esagerato. Avrebbe oltrepassato qualsiasi limite, “superando” anche Sinner.

Sinner
Sinner – fonte lapresse – napolipiu.com

L’accaduto

Come riportato da dnadatennis (pagina Instagram), Lleyton Hewitt è stato sospeso per due settimane dall’ITIA a seguito di un episodio avvenuto lo scorso anno. Dopo la semifinale persa contro l’Italia, l’ex campione e capitano della nazionale australiana avrebbe spintonato un volontario addetto ai controlli anti-doping, gesto che ha portato alla denuncia del fatto alle autorità competenti.

La vicenda si è chiusa solo di recente con la decisione ufficiale dell’ITIA, che ha optato per una sanzione disciplinare. Secondo dnadatennis, Hewitt dovrà dunque restare fermo per due settimane, un provvedimento che macchia la sua immagine

Altro

napoli-lapresse-napolipiu.com (12)

Non solo Popovic, il Napoli chiude un’altra cessione | Fatta per il trasferimento negli Emirati Arabi

Lorenzo Gulotta 15 Settembre 2025
jake paul-lapresse-napolipiu.com

Il match è truccato: Jake Paul finisce nei pasticci | Si prospetta una lunga squalifica

Lorenzo Gulotta 15 Settembre 2025
Tare

Colpo prenotato per gennaio: Tare fa piangere l’Inter | Accordo raggiunto per il trasferimento a titolo definitivo

Marco Fanfani 15 Settembre 2025
Pallone Serie A

Il club si autodenuncia, reati finanziari: SERIE A sconvolta | La Lega prepara aspre sanzioni

Marco Fanfani 15 Settembre 2025
Fifa

Svolta storica nel calcio: partite da 30 minuti a tempo | La FIFA firma i primi documenti

Marco Fanfani 14 Settembre 2025
Tifosi Napoli

Rivelazione di mercato: la Juve ha provato a prendere l’idolo dei napoletani | Secco rifiuto del calciatore

Marco Fanfani 14 Settembre 2025

Ultimissime

Sinner

PATATRC NEL TENNIS: squalifica terribile dopo l’antidoping | L’ha fatta più grossa di Sinner

Lorenzo Gulotta 15 Settembre 2025
Tudor

Juventus, Tudor dopo il 4-3 all’Inter: «Vinto contro la squadra migliore della serie A»

redazione 15 Settembre 2025
Stramaccioni crede nell'Inter: "Una cosa infastidisce il City"

Stramaccioni: «Napoli, centrocampo devastante. De Bruyne unico, Buongiorno difensore con la D maiuscola»

redazione 15 Settembre 2025
napoli-lapresse-napolipiu.com (12)

Non solo Popovic, il Napoli chiude un’altra cessione | Fatta per il trasferimento negli Emirati Arabi

Lorenzo Gulotta 15 Settembre 2025
jake paul-lapresse-napolipiu.com

Il match è truccato: Jake Paul finisce nei pasticci | Si prospetta una lunga squalifica

Lorenzo Gulotta 15 Settembre 2025