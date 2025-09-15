15 Settembre 2025

Juventus, Tudor dopo il 4-3 all’Inter: «Vinto contro la squadra migliore della serie A»

redazione 15 Settembre 2025
Tudor

La Juventus si prepara al debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund, reduce dalla vittoria spettacolare per 4-3 sull’Inter. In conferenza stampa, Igor Tudor ha commentato così il successo sui nerazzurri:

«Abbiamo giocato con la squadra più forte della Serie A per quanto riguarda la rosa. Per me l’Inter è davanti anche al Napoli. Noi abbiamo vinto non facendo il nostro massimo, e questa è una buona cosa. Ci sono mancati due o tre giocatori importanti che alzano il livello, un paio di nuovi non sono ancora a posto. Kenan, ad esempio, ne ha giocate due di fila in nazionale. Non eravamo al nostro massimo e abbiamo comunque vinto. È una mia osservazione sincera: alla fine mi piace aver vinto anche in queste condizioni».

Sul debutto europeo, Tudor ha chiarito:

«Inizia una competizione nuova, niente di personale. È un torneo che piace a tutti e che tutti i giocatori sognano di disputare. In Champions i calciatori dimenticano stanchezze e pensieri: è un privilegio enorme, per me e per loro. Se si passa il turno diventa ancora più affascinante, con due partite bellissime. Tutti la vogliono giocare, è la competizione che si sogna quando si inizia a giocare a calcio».

