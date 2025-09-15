Juventus, Tudor dopo il 4-3 all’Inter: «Vinto contro la squadra migliore della serie A»

La Juventus si prepara al debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund, reduce dalla vittoria spettacolare per 4-3 sull’Inter. In conferenza stampa, Igor Tudor ha commentato così il successo sui nerazzurri:

«Abbiamo giocato con la squadra più forte della Serie A per quanto riguarda la rosa. Per me l’Inter è davanti anche al Napoli. Noi abbiamo vinto non facendo il nostro massimo, e questa è una buona cosa. Ci sono mancati due o tre giocatori importanti che alzano il livello, un paio di nuovi non sono ancora a posto. Kenan, ad esempio, ne ha giocate due di fila in nazionale. Non eravamo al nostro massimo e abbiamo comunque vinto. È una mia osservazione sincera: alla fine mi piace aver vinto anche in queste condizioni».

Sul debutto europeo, Tudor ha chiarito:

«Inizia una competizione nuova, niente di personale. È un torneo che piace a tutti e che tutti i giocatori sognano di disputare. In Champions i calciatori dimenticano stanchezze e pensieri: è un privilegio enorme, per me e per loro. Se si passa il turno diventa ancora più affascinante, con due partite bellissime. Tutti la vogliono giocare, è la competizione che si sogna quando si inizia a giocare a calcio».