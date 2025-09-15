15 Settembre 2025

Stramaccioni: «Napoli, centrocampo devastante. De Bruyne unico, Buongiorno difensore con la D maiuscola»

redazione 15 Settembre 2025
Stramaccioni crede nell'Inter: "Una cosa infastidisce il City"

Andrea Stramaccioni, allenatore ed esperto DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, esprimendo giudizi molto positivi sul momento degli azzurri di Antonio Conte.

«La sensazione della forza del centrocampo del Napoli è rara, è un mix perfetto di caratteristiche» – ha dichiarato Stramaccioni – «Anguissa è in una condizione devastante, McTominay è inutile che lo commento, un giocatore come De Bruyne che parte dall’ala sinistra e fa tutto il campo non l’ho mai visto».

Il tecnico romano ha sottolineato anche l’atteggiamento positivo all’interno dello spogliatoio: «Nel Napoli stanno tutti bene, sorridono tutti, anche quando vengono sostituiti. Conte ha uno spogliatoio di ragazzi per bene che fanno il bene della squadra».

Infine, un passaggio dedicato al reparto difensivo e a Buongiorno: «È un difensore con la D maiuscola: il concetto di marcatore si sta perdendo e lui ne fa una delle sue doti principali. Il pressing a tutto campo puoi farlo quando hai dei calciatori predisposti a dare tutto».

Altro

Alex Meret (LaPresse) Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Napoli, show a Firenze e testa al City: Hojlund subito protagonista, ansia per Meret”

redazione 15 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-13 072956

Corriere dello Sport: “Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni”

redazione 13 Settembre 2025
spinazzola-lapresse-napolipiu.com

Spinazzola scatta in pole sulla fascia sinistra. Contini va ko

redazione 12 Settembre 2025
De Bruyne

Repubblica: “Napoli, la sosta sorride a Conte: 7 gol dalle Nazionali e gruppo al completo”

redazione 11 Settembre 2025
conte (ilbianconero.com) - napolipiu

Napoli, Beukema all’esordio al Franchi accanto a Buongiorno: difesa inedita per Conte

redazione 11 Settembre 2025
tifosi napoli-lapresse-napolipiu.com (3)

Fiorentina-Napoli, attesa la decisione del Viminale sulla vendita dei biglietti

redazione 10 Settembre 2025

Ultimissime

Tudor

Juventus, Tudor dopo il 4-3 all’Inter: «Vinto contro la squadra migliore della serie A»

redazione 15 Settembre 2025
Stramaccioni crede nell'Inter: "Una cosa infastidisce il City"

Stramaccioni: «Napoli, centrocampo devastante. De Bruyne unico, Buongiorno difensore con la D maiuscola»

redazione 15 Settembre 2025
napoli-lapresse-napolipiu.com (12)

Non solo Popovic, il Napoli chiude un’altra cessione | Fatta per il trasferimento negli Emirati Arabi

Lorenzo Gulotta 15 Settembre 2025
jake paul-lapresse-napolipiu.com

Il match è truccato: Jake Paul finisce nei pasticci | Si prospetta una lunga squalifica

Lorenzo Gulotta 15 Settembre 2025
Tare

Colpo prenotato per gennaio: Tare fa piangere l’Inter | Accordo raggiunto per il trasferimento a titolo definitivo

Marco Fanfani 15 Settembre 2025