Stramaccioni: «Napoli, centrocampo devastante. De Bruyne unico, Buongiorno difensore con la D maiuscola»

Andrea Stramaccioni, allenatore ed esperto DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, esprimendo giudizi molto positivi sul momento degli azzurri di Antonio Conte.

«La sensazione della forza del centrocampo del Napoli è rara, è un mix perfetto di caratteristiche» – ha dichiarato Stramaccioni – «Anguissa è in una condizione devastante, McTominay è inutile che lo commento, un giocatore come De Bruyne che parte dall’ala sinistra e fa tutto il campo non l’ho mai visto».

Il tecnico romano ha sottolineato anche l’atteggiamento positivo all’interno dello spogliatoio: «Nel Napoli stanno tutti bene, sorridono tutti, anche quando vengono sostituiti. Conte ha uno spogliatoio di ragazzi per bene che fanno il bene della squadra».

Infine, un passaggio dedicato al reparto difensivo e a Buongiorno: «È un difensore con la D maiuscola: il concetto di marcatore si sta perdendo e lui ne fa una delle sue doti principali. Il pressing a tutto campo puoi farlo quando hai dei calciatori predisposti a dare tutto».