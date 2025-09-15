Non solo Popovic, il Napoli chiude un’altra cessione | Fatta per il trasferimento negli Emirati Arabi

Nonostante siano passate due settimane dalla chiusura del mercato in Italia, il Napoli continua a lavorare in uscita.

Matija Popovic è ufficialmente un nuovo calciatore del CSKA Mosca. L’attaccante serbo, classe 2006, ha lasciato il Napoli dopo un anno e mezzo di alti e bassi. Il club partenopeo manterrà comunque una percentuale del 10% sulla sua futura rivendita, a conferma della fiducia nel suo potenziale di crescita. Ma non è finita qui perché Manna è pronto a vendere un altro calciatore.

Il giovane si è presentato ai tifosi russi con un messaggio sui social, esprimendo orgoglio e determinazione. “È un grande onore firmare per il CSKA Mosca, darò tutto per questo club”, ha scritto Popovic su Instagram. Parole che testimoniano la sua voglia di riscatto dopo un’esperienza italiana poco luminosa.

Arrivato a Napoli nell’inverno del 2024, Popovic era stato conteso da club di prestigio come Bayern Monaco e Milan. La dirigenza azzurra lo aveva strappato alla concorrenza con l’idea di farne un prospetto per il futuro. Tuttavia, il suo percorso non si è mai realmente intrecciato con quello della prima squadra.

Dopo il suo arrivo, era stato mandato in prestito al Monza per motivi di lista, ma senza mai scendere in campo se non con la Primavera. Tornato a Napoli, ha trovato spazio anche in questo caso soltanto nella Primavera, mostrando lampi interessanti ma anche tanta discontinuità.

Non l’unica cessione

Il serbo proverà ora a rilanciarsi in Russia, in un contesto che potrebbe offrirgli maggiore fiducia e continuità. Intanto il Napoli guarda avanti, e sarebbe pronto a vendere un altro dei protagonisti dello scorso scudetto. Conte ha le idee chiare e non vuole avere una rosa eccessivamente ampia.

Il mercato estivo degli azzurri è stato caratterizzato da diversi movimenti mirati, tanto in entrata quanto in uscita. Sono arrivati rinforzi per puntellare difesa e centrocampo, senza dimenticare l’attacco. Tutti colpi di spessore che rendono i partenopei la squadra da battere. Ma occhio alla possibile ulteriore cessione.

Vicino l’addio

Attenzione infatti a Pasquale Mazzocchi che potrebbe salutare il Napoli per una nuova avventura negli Emirati Arabi. L’esterno non ha mai trovato spazio continuativo e ora sarebbe tentato dall’esperienza estera. La trattativa porterebbe al club azzurro un piccolo tesoretto e libererebbe un posto nella rosa.

Per il giocatore si tratterebbe di un’occasione importante sia dal punto di vista economico che professionale. Mazzocchi avrebbe la possibilità di rilanciarsi da protagonista, anche se al momento resta tutto un’ipotesi. Vedremo se ci saranno novità nel corso delle prossime settimane o se il calciatore rimarrà a Napoli.