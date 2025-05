Parma-Napoli, attesa per il via libera ai tifosi: verso un’invasione azzurra da oltre 5.000 persone

La sfida di domenica sera tra Parma e Napoli, in programma al Tardini alle ore 20:45 (attesa l’ufficialità nelle prossime ore), potrebbe trasformarsi in una notte azzurra anche sugli spalti. Mentre il Napoli dovrà fare i conti con l’assenza di Lobotka, oltre a quelle già note di Juan Jesus e Buongiorno, all’orizzonte si intravede una notizia che potrebbe dare nuova linfa al gruppo: la presenza del tifo organizzato partenopeo in trasferta.

Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si fa strada l’ipotesi che non vengano applicate limitazioni ai residenti in Campania per l’acquisto dei biglietti. Una svolta significativa, in una stagione segnata da numerosi divieti per motivi di ordine pubblico – l’ultimo a Monza, dopo gli episodi di Bologna.

Dal Maradona al Tardini: spinta decisiva dei tifosi

Il Napoli è ancora padrone del proprio destino nella corsa scudetto, ma per restarlo dovrà vincere entrambe le ultime due gare, contro Parma e Cagliari, senza fare affidamento sui risultati dell’Inter. È per questo che il possibile ritorno del tifo organizzato in trasferta assume un valore simbolico e tecnico:

“Ritrovarsi alle spalle un’onda azzurra pronta a spingere la squadra sarebbe di certo un fattore fondamentale”, scrive Mandarini sul Corriere dello Sport.

Il precedente di Lecce è indicativo: anche lì, senza divieti, i tifosi partenopei si sono riversati in massa a sostenere Di Lorenzo e compagni. A Parma si prevede un’ulteriore mobilitazione, grazie alla presenza di migliaia di residenti campani e simpatizzanti in Emilia-Romagna e nel Nord Italia.

Numeri e club: si prevede una “macchia azzurra”

Il settore ospiti conterà tra le 3.000 e le 4.000 unità, ma il totale dei tifosi azzurri attesi potrebbe superare abbondantemente quota 5.000. Non è un’ipotesi campata in aria: tra i tanti club attivi in zona spicca il Napoli Club Bologna, punto di riferimento per i tifosi sparsi tra Emilia, Lombardia e Veneto.

“Conte e i suoi possono sorridere: la squadra non sarà da sola lontano dal Maradona”, ricorda Mandarini, che sottolinea anche come il match con il Genoa abbia registrato il 13º sold out stagionale, l’ottavo consecutivo. Un dato impressionante: oltre un milione di spettatori già registrati tra campionato e Coppa Italia.

L’ultima spinta prima dell’apoteosi

Il Napoli sogna di costruire la base della festa scudetto proprio a Parma. Sarà una notte carica di tensione, ma anche di speranza. Perché, come conclude Mandarini sul Corriere dello Sport,

“Il Napoli ha bisogno di tre punti per rimettersi a urlare di gioia, e i suoi tifosi urleranno di passione per aiutarli nell’impresa”.