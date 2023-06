Panchina Napoli, De Maggio: “Casting terminato. Tre allenatori in lizza”

Il giornalista Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, si è soffermato sul prossimo allenatore del Napoli, svelando ulteriori dettagli.

Ancora dubbi ed incertezze sul prossimo allenatore del Napoli che continuerà lo splendido lavoro di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio, ma forse siamo vicinissimi alla scelta. Tanti i nomi che si stanno susseguendo, a partire dalle piste estere come Rudi Garcia e Luis Enrique o anche Zinedine Zidane, fino a quelle ‘casalinghe’ che parlavano di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana. A risuonare forte nelle ultime ore, con conferme da parte anche dell’Equipe, è il nome di Christophe Galtier.

A commentare l’attuale casting è stato anche il giornalista Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss:

“Mi giunge voce che il casting relativo al nuovo allenatore è terminato. In lizza ci sono tre allenatori, tutti francesi. Galtier, al momento, è in pole: potrebbe essere lui il sostituto di Luciano Spalletti. L’alternativa è Rudi Garcia. C’è poi una tentazione, quella relativa a Zinedine Zidane. C’è chi dice che lo ha visto a Capri, a noi risulta invece che stia in Francia. Non arrivano invece conferme su Roberto Mancini, la Federazione non intende liberarlo”, ha aggiunto Valter De Maggio.

Qualche parola anche su Kim: “Kim potrebbe andare al Bayern Monaco, club disposto a pagare la clausola. Il sostituto non sarà Danso e nemmeno Hancko. Ci risulta che c’è un altro nome, a sorpresa”.