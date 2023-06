SKY: “Simeone resta a Napoli, la verità su Kim al Bayern. Osimhen incerto”

Sky riporta le ultime notizie di calciomercato del Napoli, dal riscatto di Simeone a Osimhen, fino a Kim al Bayern Monaco.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli ha deciso di confermare Giovanni Simeone. Come riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, non c’è dubbio sul riscatto del giocatore, il quale ha dimostrato un atteggiamento positivo durante il suo periodo in squadra. Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio ufficiale, è evidente che Simeone si è preparato in modo impeccabile per ogni partita, facendo la differenza sia quando gioca dall’inizio che partendo dalla panchina.

Il futuro dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, invece, non è ancora definito. Marchetti suggerisce che la questione non è così semplice come sembra. Nonostante non ci sia una chiusura totale, Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, deve ancora discutere con il giocatore. Per riuscire a trattenere Osimhen, Napoli dovrà presentare una proposta economica adeguata alla valutazione di mercato del giocatore.

Infine, il difensore del Napoli, Kim, potrebbe essere sulla via del Bayern Monaco. Secondo Sky Sport, la trattativa tra il giocatore e il club tedesco sta progredendo e potrebbe presto decollare. Il Bayern Monaco è molto interessato a Kim e sembra pronto a pagare la clausola rescissoria per assicurarsi il coreano.

Questa estate sarà sicuramente affascinante per i fan del Napoli. Mentre ci aspettiamo di vedere come si sviluppa la situazione con Osimhen, l’arrivo confermato di Simeone e la possibile partenza di Kim saranno sicuramente dei punti focali nella prossima sessione di calciomercato. Continua a seguirci per rimanere aggiornato su tutte le ultime notizie e le analisi del calciomercato.