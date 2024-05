REPUBBLICA – Valzer di panchine in Serie A: Gasperini tentato dal Napoli, due alternative alla finestra

Gasperini tentato dall’offerta del Napoli, ma a Bergamo sono sicuri che resterà: le ultime notizie sul mercato degli allenatori di Serie A.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il calciomercato degli allenatori continua a tenere banco nel mondo del calcio italiano, con Gasperini, Sarri e De Zerbi al centro delle voci e delle speculazioni. L’edizione odierna de La Repubblica offre uno sguardo approfondito sulle ultime mosse e sulle possibili evoluzioni del mercato degli allenatori in Serie A.

In un periodo di incertezza e tensione, Gasperini sembra essere al centro di un vero e proprio dilemma tra Napoli e Atalanta. Secondo quanto riportato, l’offerta del Napoli lo alletta, ma l’Atalanta non sembra intenzionata a lasciarlo andare facilmente. A Bergamo, si sostiene che il cuore potrebbe avere la meglio sulla ragione, ma al momento nulla è ancora deciso definitivamente.

“Gasperini vive ore tormentate, l’offerta del Napoli lo tenta: De Laurentiis aspetta, l’Atalanta anche, è l’eterna lotta tra cuore e ragione. A Bergamo giurano che la spunterà il sentimento, la riserva non è ancora sciolta ma non si andrà per le lunghe”.

Le possibili alternative

Mentre Gasperini è al centro dell’attenzione, sullo sfondo si delineano possibili alternative. Nomi come Pioli e Italiano sembrano essere sulla lista di entrambi i club, mentre Juric emerge come una possibile soluzione per l’Atalanta, essendo l’allievo prediletto di Gasperini. Nel frattempo, il nome di Antonio Conte continua a circolare tra i top manager in attesa di una nuova sfida, anche se le possibilità sembrano diminuire con il passare del tempo, con diverse squadre che sembrano aver voltato altrove lo sguardo.

“Alla finestra anche le alternative: Pioli e Italiano per esempio sono in ballo sia per il Napoli che per l’Atalanta, mentre Juric rappresenta una soluzione interessante per i bergamaschi perché è l’allievo prediletto di Gasperini, il sistema di gioco non cambierebbe. Tra i top manager in attesa c’è Antonio Conte: il Milan si è indirizzato altrove, con il Napoli è sceso il gelo, lo stesso Chelsea si è raffreddato e pensa ad altri italiani, cioè Maresca e De Zerbi”.

Per quanto riguarda De Zerbi, il Bologna sembra essere interessato, ma l’ex allenatore del Brighton punta a rimanere in Premier League e attende eventuali proposte dal Manchester United. Sarri, invece, potrebbe fare ritorno in Premier League, mentre in Italia la Fiorentina è alla ricerca del successore di Italiano, con Palladino che sembra aver superato Aquilani nelle preferenze.

Nel frattempo, il Monza si trova a dover affrontare la scelta del sostituto di Palladino, con nomi come Nesta, Pirlo e Baroni che circolano nel dibattito. Con Palladino alla Fiorentina, l’allievo Colpani potrebbe seguirlo nel trasferimento.

“A De Zerbi invece pensa il Bologna, però l’ex allenatore del Brighton vorrebbe restare in Premier League e spera in una chiamata del Manchester United. Sarri può tornare in Premier. In Italia c’è la Fiorentina che deve decidere il successore di Italiano: Palladino ha sorpassato Aquilani. Il primo è in scadenza di contratto con il Monza, che per sostituirlo sceglierà tra Nesta, Pirlo e Baroni. Con Palladino, in viola può trasferirsi l’allievo Colpani”,

Il mercato degli allenatori in Serie A si presenta quindi vivace e pieno di incognite, con le prossime settimane che potrebbero riservare sorprese e cambiamenti significativi nelle panchine dei club italiani. Resta da vedere quali saranno le scelte finali e quali conseguenze avranno sulle prossime stagioni calcistiche.