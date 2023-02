Palmeri: “Lo scudetto del Napoli come lo strapotere di Nigel Mansell…”

Il Napoli viaggia verso la vittoria dello scudetto, Tancredi Palmeri paragona gli azzurri a Nigell Mansell.

L’Inter ha pareggiato contro la Sampdoria. Un grande rammarico per Simone Inzaghi che ha sottolineato a più riprese come la sua squadra meritasse assolutamente la vittoria. Ma alla fine è arrivato solo un pari, che dà altri due punti di vantaggio al Napoli. Ora la squadra di Luciano Spalletti ha ben 15 punti di vantaggio sui nerazzurri.

Scudetto Napoli

Il pareggio dell’Inter fa avvicinare ancora di più lo scudetto alla squadra partenopea, che è in forma strepitosa anche in ottica Champions League. C’è chi pensa che il Napoli abbia già vinto il titolo.

Come fa Tancredi Palmeri che scrive: “Il Napoli vincerà questo scudetto come Nigel Mansell vinse il Mondiale 1992: dopo una carriera a sfiorare mille volte il titolo e perderlo per sfighe inimmaginabili, vinse il suo titolo solo uno ma con uno strapotere e un vantaggio che riassumeva tutte le occasioni mancate“.

Miglior attacco, miglior difesa ed una mentalità straripante per gli azzurri. Di questo passo si può sognare in grande, ma sempre tenendo i piedi ben saldi a terra. Perché finché non c’è la matematica certezza possono sempre esserci dei pericoli in giro ed è giusto gettare acqua sul fuoco come fa Spalletti.