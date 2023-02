“Osimhem e Kvaratskhelia, numeri assurdi: più in forma di Haaland e Foden”

Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen segnano a raffica il doppio dei gol rispetto a Phil Foden e Erling Haaland.

Il Napoli lanciatissimo in Serie A e con la Champions League sullo sfondo, continua ad attirare numerosi paragoni. La squadra ed i giocatori azzurri vengono paragonati alle grandi d’Europa, anche perché il ruolino di marcia è quello da top club, sia in Serie A che in Champions.

Haaland e Foden: il confronto con Osimhen e Kvaratskhelia

Oggi Gazzetta dello Sport fa il confronto tra i due giocatori del Manchester City e quelli del Napoli e scrive: “Nessuno discute la forza del norvegese, ben 25 gol in Premier, con Foden al suo

fianco. Però da inizio anno in centravanti del Napoli ha segnato il doppio (8 gol contro 4) e questo significa che al momento la coppia napoletana appare la più in forma, anche perché a sua volta Kvaratskhelia sforna gol e assist con continuità impressionante“.

I numeri di Kvaratskhelia ed Osimhen sono davvero importanti. Il georgiano fino ad ora ha messo a referto 11 gol e 12 assist, mentre per il nigeriano siamo a 17 gol in stagione e 3 assist. Uno score importante che può ancora crescere molto, visto che la stagione è ancora molto lunga e ci sono tanti match da disputare.