Le big italiane indebitate con le banche: conoscete la situazione di De Laurentiis?

Il Napoli viaggia verso la vittoria dello scudetto ma senza debiti con le banche, problema che hanno Milan, Inter, Roma e Juventus.

C’è un Napoli che è esempio virtuoso in Serie A da anni, ma che troppo spesso non è stato messo in evidenza. La filosofia di Aurelio De Laurentiis è sempre la stessa da quando ha preso in mano la SSCN: prima di tutto tenere i conti in ordine. Questo ha richiesto sacrifici nel corso degli anni, la vendita di grandi campioni come Lavezzi, Cavani e Higuain. Ma anche Koulibaly e Fabian Ruiz, o la rinuncia ad altri pezzi pregiati come Mertens e Insigne.

Serie A: l’esempio virtuoso del Napoli di De Laurentiis

Ma questo è servito per evitare di andare sempre dietro alle plusvalenze, di stare sempre con l’acqua alla gola, magari facendo ricorso ai bond e prestiti bancari. De Laurentiis non ne vuole sapere di far ricorso a questi espedienti finanziari e tira avanti per la sua strada.

Un modo di fare che in questa stagione sta pagando anche con la vetta della classifica, ma che già ha portato altre soddisfazioni negli anni addietro, anche se più di una volta lo scudetto è stato solo sfiorato.

Ma la SSCN ha mantenuto la sua integrità finanziaria e non ha nessun debito con le banche. Mentre, come ricorda Il Mattino, ci sono altri club che hanno milioni di euro di debiti con le banche.