Terremoto in Turchia, Mertens e la moglie aiutano gli sfollati

Dries Mertens: l’ex stella del Napoli si unisce alla solidarietà per le popolazioni colpite dal tremendo terremoto in Turchia.

Dries Mertens, ex giocatore del Napoli e attualmente in forza al Galatasaray, non ha mai perso il suo cuore generoso. La Turchia sta attraversando un momento difficile a causa del devastante terremoto che ha causato la morte di migliaia di persone nel sud del paese, in Siria e Libano. Mertens e il suo club stanno lavorando insieme per aiutare gli sfollati e le persone bisognose, con la moglie Kat sempre al suo fianco. I due sono molto attivi sui social media per raccogliere fondi.

La solidarietà sta diffondendosi rapidamente in Turchia e in Europa per raccogliere beni di prima necessità da inviare alle zone colpite. A Istanbul, i tifosi del Galatasaray insieme alla società stanno organizzando una raccolta di beni. Mertens e sua moglie sono in prima linea per dare il loro contributo, non solo finanziario, ma anche preparando e inviando le spedizioni che raggiungeranno presto il sud della Turchia.