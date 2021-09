Osimhen strepitoso: le pagelle incoronano l’attaccante del Napoli

Le pagelle dei quotidiani incoronano Osimhen nella notte di Europa League, nella sfida tra Leicester e Napoli. Il nigeriano sigla una doppietta. Il giocatore nigeriano ha tenuto in apprensione il reparto difensivo inglese che è apparso quasi sfinito a fine partita. Osimhen ha partecipato anche alla manovra, offrendo anche un favoloso assist a Zielinski quando si era ancora fermi sullo 0-0. Ma quello che ha impressionato dell’attaccante del Napoli sono stati sicuramente i due gol. Due reti bellissimi che hanno fatto schizzare in alto le pagelle di Osimhen in Leicester-Napoli. L’acrobazia del primo gol e lo stacco imperioso del secondo sono qualcosa di fantastico.

Pagelle Osimhen: i quotidiano sportivi

Corriere dello Sport 8 – Spara un paio di volte a salve e poi si trasforma. Si: incendia Evans, Vestergaard e Soyuncu, ricama per Zielinski e non si arrende. Mai: che tenacia, che equilibrio e che lob sul gol che riapre la notte. E poi va in cielo a firmare il pareggio. Mostruoso.

– Spara un paio di volte a salve e poi si trasforma. Si: incendia Evans, Vestergaard e Soyuncu, ricama per Zielinski e non si arrende. Mai: che tenacia, che equilibrio e che lob sul gol che riapre la notte. E poi va in cielo a firmare il pareggio. Mostruoso. Gazzetta 7,5 – Da solo mette in apprensione la statica terza linea inglese. Per un tempo precipitoso al tiro. Letale nella ripresa.

– Da solo mette in apprensione la statica terza linea inglese. Per un tempo precipitoso al tiro. Letale nella ripresa. Tuttosport 8 – Corse e spintoni, garretti e colpetti. Insomma, ci prova sempre e a forza di provarci ci arriva. Prima di astuzia dopo un bel contrasto, poi con un gran colpo di testa. Forse esagerato sostenere che “é” il Napoli, ma un gran pezzo di sicuro.

Spalletti si può godere ora un grande Osimhen. Il tecnico ha però esaltato tutto il gruppo a fine partita, soprattutto quelli che sono entrati. L’allenatore ha spiegato che non ci sono giocatori che giocano al posto di un compagno, ma al fianco di un compagno.

