Gazzetta esalta il Napoli: domina col Leicester

Gazzetta dello Sport esalta il Napoli dopo il pareggio in Europa League con il Leicester a parla di gara dominata dagli azzurri. Alla fine il punto agguantato con il Leicester risulta veramente troppo poco vista la prestazione del Napoli. Gli azzurri hanno avuto il demerito di perdere due orribili palloni che hanno consegnato la rete agli inglesi, ma anche il grande merito di dominare una partita su di un campo davvero complicato. Il pari finale tra Leicester e Napoli sta stretto agli azzurri, ma nell’economia del girone può essere comunque positivo.

Ecco l’analisi di Gazzetta dello Sport: “Il giorno del ricordo dell’esordio in serie A di Diego Armando Maradona con la maglia del Napoli, 16 settembre 1984, meritava una prestazione come questa: un 2-2 in rimonta che sta persino stretto alla squadra di Spalletti. I numeri, e non solo, dicono questo: i tiri complessivi, il possesso palla del 58%, le occasioni create, la capacità di non farsi travolgere dall’inizio travolgente del Leicester, in pieno stile inglese. Il nostro calcio, al netto del successo nella finale europea di Wembley dell’11 luglio, soffre questo tipo di approccio, ma poi, quando gli allenatori riescono a imporre la loro mano, hanno il potere di cambiare le situazioni e rimediare. La banda di Spalletti domina incontrastata: bello vedere una squadra italiana imporre il proprio copione in Inghilterra“.

