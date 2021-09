L’esultanza di Spalletti al gol del 2-2 di Victor Osimhen fa impazzire il web

L’esultanza di Spalletti al 2-2 siglato da Osimhen, fa il giro del web. il tecnico del Napooli si scatena in panchina. al gol del pareggio firmato dal nigeriano.

Il Napoli riparte da un pareggio in rimonta in Europa League. La compagine partenopea, nel suo match d’esordio nella fase a gironi, dopo essere stata sotto 2-0 contro il Leicester, ha trovato la forza per recuperare il risultato e torna dall’Inghilterra con un punto pesante figlio di una doppietta di uno scatenato Victor Osimhen. Luciano SpallettI al momento del gol del pareggio, siglato dal nigeriano non ha saputo trattenere la gioia, la sua esultanza ha fatto il griro del web. tanti i commenti dei tifosi azzurri

L’esultanza di Spalletti continua anche in sala stampa dove il tecnico durante la conferenza post gara ha elogiato Osimhen:

“Victor Osimhen deve ancora conoscere delle cose e poi diventerà super bomber. Paragonabile a qualcuno? Di paragoni se ne possono trovare tanti, ma sono di altissimo di livello, con i calciatori più forti al mondo.”

LEGGI ANCHE: