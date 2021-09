VIDEO – Highlights e gol Leicester-Napoli 2-2: Osimhen straordinario

Il video dei gol Leicester-Napoli 2-2. Gli azzurri sotto di due reti rimontano con una doppietta di Osimhen. Inizia con un rocambolesco pareggio il cammino del Napoli nel Gruppo C di Europa League.

Ancora una volta, l’Inghilterra è dolce per i colori italiani. L’esordio del Napoli nei gironi di Europa League si risolve con pareggio che sa tanto di vittoria. Perché fino a poco più di 20 minuti dalla fine la formazione di Spalletti si trova nell’abisso, in doppio svantaggio, apparentemente impossibilitata a rialzare la testa. E invece conquista un 2-2 prezioso per il morale e, naturalmente, per la classifica del raggruppamento.

Con un protagonista assoluto: Victor Osimhen. In uno stato di grazia, è il centravanti nigeriano a timbrare la doppietta del rinascimento azzurro dopo la rete di Perez nel primo tempo, quella annullata a Daka nella ripresa e il raddoppio di Barnes. È un punto meritato, meritatissimo. Perché il Napoli attacca per quasi tutta la partita, crea tanto e spreca altrettanto. E alla fine gioisce giustamente, confermando le buone sensazioni lasciate da un inizio di campionato a punteggio pieno. A comandare il girone C è così il Legia Varsavia, che all’esordio ha espugnato il campo dello Spartak Mosca. Proprio i russi, al Maradona, saranno i prossimi avversari del Napoli.

VIDEO: I GOAL DI LEICESTER-NAPOLI

Ecco i video dei gol di Leicester-Napoli 2-2., match della fase a gironi di Europa League 2021/2022.



GOL PEREZ

BARNES PER IL MOMENTANIO 2-0



GOL OSIMHEN

RADDOPPIO DI OSIMHEN

IL TABELLINO

Marcatori: 9’ Perez (L), 65’ Barnes (L), 69’ Osimhen (N), 87’ Osimhen (N)

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Castagne, Evans (46’ Soyuncu), Vestergaard, Bertrand; Perez (46’ Tielemans), Ndidi, Soumaré (78’ Maddison); Daka (70’ Lookman), Iheanacho (88’ Vardy), Barnes. All. Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit (84’ Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa (84’ Petagna), Fabian Ruiz; Lozano (64’ Politano), Zielinski (64’ Elmas), Insigne (74’ Ounas); Osimhen. All. Spalletti.

Arbitro: Tiago Martins

Ammoniti: Ndidi (L), Soumaré (L), Di Lorenzo (N), Vestergaard (L), Soyuncu (L), Ndidi (L), Rrahmani (N)

Espulsi: Ndidi (L)