Victor Osimhen parla al termine del match vinto dal Napoli col Leicester, grazie ad una sua doppietta. L’attaccante del Napoli è entusiasta dopo i gol segnati: “Voglio dare tutto per il Napoli che ha sempre creduto in me. Sono molto contento per i gol segnati ma ancora di più per la vittoria. Obiettivi? Non voglio fissarli, dobbiamo andare avanti così e fare bene”.

Osimhen aggiunge: “ora voglio andare avanti in questo modo ed essere utile alla squadra e alla società”