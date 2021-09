Gruppo C del Napoli ecco la situazione dopo la prima giornata.

La nuova formuna dell’ Europa League da l’ accesso alla fase successia in modo diretto solo a chi arriva primo nel girone, quindi diventa determinante ogni incontro. Il Napoli conquista un punto prezioso contro quella che è sulla carta la diretta concorrente al primato del girone, ma attualmente sono i polacchi del Legia ad essere al primo posto, diventa così già importante il prossimo impegno con la sfida tra quest’ultimi e il Leicester me tre il Napoli gioca in casa contro lo Spartak Mosca.









