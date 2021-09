Repubblica: “Difesa scombinata, Di Lorenzo ne fa una delle sue”

Repubblica mette in evidenza la brutta prestazione della difesa del Napoli nella sfida di Europa League con il Leicester. Gli azzurri sono andati sotto di due gol, prima di riuscire a rimontare con una prestazione di carattere e grazie alla doppietta di Osimhen. Il nigeriano si prende voti altissimi in pagella, ma le disattenzioni stanno diventando troppe. Con la Juventus l’ingenuità di Manolas stava per costare caro, in Europa League il Napoli ha praticamente regalato due reti agli avversari.

Ecco l’analisi di Repubblica: “Sveglia i rimorsi in una squadra dalla difesa scombinata. Impietosa la scena perché

rivela quanto soffra il Napoli a sinistra, dove Mario Rui ha colmato finora un vuoto che adesso appare fatale. A destra Spalletti infila Malcuit, a sinistra deve adattarsi Di Lorenzo, l’errore è tutto suo, non certo nuovo ad una disattenzione difensiva. Non si accorge che alle sue spalle c’è Ayoze, non piomba sull’avversario libero alle sue spalle, troppo tardi quando prova solo a fargli ombra“.

Resta l’ottima prestazione degli uomini di Spalletti che hanno dominato la partita con il Leicester. Senza i due errori difensivi si potevano portare a casa tre punti, ma resta la buona reazione di una squadra che è convinta dei propri mezzi. Così come ribadito da Koulibaly al termine del match.