Osimhen: “Nove finali da giocare” poi pubblica la foto dei falli subiti

Victor Osimhen non si arrende e il giorno dopo Juventus-Napoli cerca di dare la carica alla squadra con una foto sui social.

“Mancano ancora nove finali. Dai raga” è il messaggio lanciato su instagram da Victor Osimhen. Il calciatore del Napoli è stato considerato uno dei migliori in campo tra le file azzurre, subentrato nel secondo tempo ha battagliato ed ha messo più volte in difficoltà la difesa con i suoi allunghi. Nel finale il nigeriano ha avuto sul piede la palla del pareggio ma la sua bella girata è stata ribattuta dalla difesa. Osimhen su instagram ha anche pubblicato la foto di alcuni falli subiti, mettendo in evidenza le ‘attenzioni’ riservate da De Ligt e Chiellini.