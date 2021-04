Jorginho parla l’agente: “Verrebbe al Napoli, ma sapete quanto costa?”

Joao Santos agente di Jorginho ha parlato a Radio Goal del futuro del suo assistito e della prospettiva ritornare al Napoli.

Voci di calciomercato continuano ad avvicinare Jorginho al Napoli. Inoltre il calciatore in una intervista dopo Chelsea-Porto di Champions League ha ammesso che tornerebbe con piacere. Un concetto ribadito anche dall’agente del calciatore, Joao Santos che ai microfoni di Radio Goal ha detto: “L’obiettivo è quello di tornare di nuovo in Italia. Se ci dovessero essere le condizioni tornerebbe molto volentieri al Napoli“. Il problema è legato al prezzo ed all’ingaggio del giocatore: “Il Chelsea chiede 50 milioni di euro per cedere Jorginho. Inoltre ha un ingaggio importante e non so se De Laurentiis possa fare uno sforzo per lui“. L’ipotesi Jorginho al Napoli è stata scartata da Ciro Venerato che ha però parlato di un interessamento della Juventus.

Proprio sull’interessamento dei bianconeri ha risposto Joao Santos: “Ad oggi la Juventus ha Arthur nel ruolo di Jorginho, ma Paratici è un dirigente esperto e lo starà tenendo d’occhio così come fanno molte squadre, ad esempio come Inter e Milan. Jorginho – conclude – è tranquillo perché ha ancora due anni di contratto col Chelsea, poi ci sono gli Europei ed il mondiale in Qatar. Anche se vorrebbe tornare in Italia per vincere uno Scudetto“.