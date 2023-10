Osimhen niente Napoli-Milan: I dettagli sui Tempi di Recupero

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, salterà la partita contro il Milan e non sarà nemmeno in tribuna. I dettagli sul suo stato di salute e i tempi di recupero previsti.

CALCIO NAPOLI. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, sarà assente nella sfida di domenica sera contro il Milan. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Osimhen non sarà neanche in tribuna, poiché è rientrato in Nigeria per motivi familiari.

Permesso Concesso da De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha concesso a Osimhen un permesso per tornare in Nigeria. Il giocatore ha preso un volo per Francoforte martedì, accompagnato da alcuni tifosi.

Osimhen: Stato di Salute e Tempi di Recupero

Osimhen ha subito una lesione di medio grado al bicipite femorale destro. Secondo le informazioni disponibili, il suo ritorno è previsto dopo la pausa di novembre. Tuttavia, è difficile fare previsioni precise al momento, in quanto molto dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni.

L’Alternativa: Giacomo Raspadori

In assenza di Osimhen, è probabile che Giacomo Raspadori sarà la prima scelta per il ruolo di attaccante nella partita contro il Milan.

