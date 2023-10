Napoli-Milan, Garcia farà di nuovo all-in col Jack Raspadori e il doppio K

Rudi Garcia prepara l’attacco del Napoli per il match contro il Milan: Kvaratskhelia e Raspadori pronti a brillare.

Il Napoli si prepara per un’importante sfida contro il Milan e Rudi Garcia ha già in mente la strategia vincente. Secondo le anticipazioni riportate dall’edizione odierna di Repubblica, il tecnico francese punterà ancora una volta sul suo “doppio K” per ottenere la vittoria al Maradona.

“Khvicha Kvaratskhelia si sta rivelando il vero leader in assenza di Anguissa e Osimhen, entrambi ancora infortunati. Dopo i due gol segnati in campionato, Kvaratskhelia ha impressionato ancora di più con uno spettacolare assist in Champions League. Sarà lui a indicare la strada giusta contro il Milan, in una partita cruciale per la gestione di Garcia”, riporta il quotidiano.

Il giovane attaccante Jack Raspadori sarà l’altro asso nella manica di Garcia. Il tecnico farà nuovamente “all-in” con il suo “doppio K”, puntando sulla determinazione di Kvaratskhelia e sull’abilità di Raspadori in campo. La posta in palio è la quarta posizione in campionato, un passo fondamentale per il sogno dello scudetto.

Nonostante le difficoltà incontrate dal Napoli in casa, dove è già stato sconfitto tre volte, Garcia si mostra fiducioso nel potenziale della sua squadra. “I nuovi gemelli del gol ci credono, in attesa del rientro di Osimhen”, conferma il quotidiano.

La partita promette emozioni e colpi di scena, con Garcia che si prepara a calare nuovamente il suo “doppio K” per conquistare una vittoria fondamentale nella corsa al titolo. L’appuntamento è per domenica sera al Maradona, con gli occhi dei tifosi puntati su Kvaratskhelia e Raspadori, pronti a brillare e a portare il Napoli alla vittoria.