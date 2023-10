Napoli, De Laurentiis insoddisfatto dopo l’Union: summit con Garcia in volo

Dopo la vittoria sul l’Union Berlino, De Laurentiis ha convocato Garcia e i dirigenti in aereo: prestazione opaca, il Napoli deve crescere.

Notizie calcio Napoli – La vittoria del Napoli sul campo dell’Union Berlino in Champions League non sembra aver pienamente convinto il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il patron, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha colto l’occasione del viaggio di ritorno per convocare una riunione urgente con l’allenatore Rudi Garcia e i dirigenti Chiavelli, Meluso e Sinicropi.

Riunione in Aereo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la riunione ha visto la partecipazione di Rudi Garcia, l’ad Chiavelli, il ds Meluso e il club manager Sinicropi. De Laurentiis ha espresso preoccupazione per la prestazione “opaca” della squadra, nonostante la vittoria.

Il Futuro di Garcia

La riunione potrebbe avere implicazioni sul futuro di Rudi Garcia come allenatore del Napoli. Nonostante le recenti vittorie, sembra che il suo posto non sia ancora al sicuro.

Il Messaggio di De Laurentiis

Il presidente ha inviato un messaggio chiaro: la vittoria non è sufficiente se la squadra non raggiunge il suo pieno potenziale. De Laurentiis è noto per le sue alte aspettative e questa riunione dimostra che è disposto a prendere misure drastiche per migliorare le prestazioni.

Il presidente vuole di più dal Napoli e da Garcia. Non si accontenta e pretende che la qualità del gioco sia all’altezza del potenziale tecnico a disposizione.

Insomma, nonostante la vittoria in Germania, Garcia non può sentirsi ancora totalmente al sicuro. De Laurentiis si aspetta una crescita costa.

