Salernitana-Napoli, trasferta vietata ai tifosi campani: la decisione dopo Verona

In vista di Salernitana-Napoli, il Casms vieta la trasferta ai tifosi azzurri residenti in Campania per i fatti di Verona. Vendita solo per residenti fuori regione.

Notizie calcio Napoli – Dura decisione in vista del derby campano Salernitana-Napoli, in programma il 4 novembre. Il Casms, l’organismo per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha vietato la trasferta ai tifosi azzurri residenti in Campania.

Un provvedimento che arriva dopo gli scontri avvenuti prima di Verona-Napoli, con ripetuti tentativi di contatto fisico tra ultras. Per questo, vista la rivalità accesa coi tifosi granata, il Casms teme il ripetersi di violenze e disordini.

Da qui il divieto di vendere biglietti per Salernitana-Napoli ai residenti nelle province campane. I tagliandi per il settore ospiti saranno disponibili solo per i tifosi azzurri che risiedono fuori regione.

Una misura drastica che mira a prevenire nuovi episodi di violenza, ma che ovviamente penalizza tutti quei supporters napoletani pacifici e desiderosi solo di tifare la propria squadra. L’auspicio è che presto si possa tornare ad una gestione più equilibrata.

