Kvaratskhelia vs Milan: La Sfida del Riscatto

Kvaratskhelia è pronto per la sfida contro il Milan, cercando il riscatto dopo un rigore fallito in Champions League. L’attaccante georgiano sta guidando il Napoli in Serie A.

Notizie calcio Napoli – Il 77 azzurro, Kvaratskhelia, ha un conto in sospeso con il Milan e sembra più pronto che mai per la sfida di domenica. Dopo aver fallito un rigore decisivo che avrebbe potuto portare il Napoli alle semifinali di Champions League, l’attaccante georgiano è in cerca di riscatto.

Il Feeling con Rudi Garcia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rapporto tra Kvaratskhelia e l’allenatore Rudi Garcia sta migliorando. Dopo alcune difficoltà iniziali, i due sembrano aver trovato un buon feeling, come dimostrato dall’abbraccio al momento della sostituzione durante la partita a Berlino. Garcia sta iniziando a fidarsi di più dei suoi giocatori, e Kvaratskhelia sta rispondendo con prestazioni di alto livello.

Numeri da Campione

In assenza di Osimhen, Kvaratskhelia si è caricato il Napoli sulle spalle. Nonostante un inizio di campionato un po’ in sordina, i suoi numeri parlano chiaro. È il giocatore che ha toccato più palloni in area avversaria in questo campionato, con 58 tocchi. Inoltre, è il giocatore del Napoli che dribbla di più (16) e subisce più falli (17). Ha preso parte attiva a 43 tiri in questa Serie A, più di qualsiasi altro giocatore.

La Sfida di contro il Milan

Domenica sarà un’occasione per Kvaratskhelia di mettere da parte il passato e cercare il riscatto contro il Milan. Una prestazione solida potrebbe non solo aiutare il Napoli a vincere la partita, ma anche a riscattare l’attaccante dalla delusione del rigore fallito in Champions League.