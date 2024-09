Osimhen verso il Galatasaray: ok del giocatore al prestito. Napoli a lavoro sui dettagli -SKY

Victor Osimhen apre al Galatasaray, il Napoli tratta il prestito secco. De Laurentiis dà l’ok, si lavora sui dettagli finali

Victor Osimhen apre al trasferimento al Galatasaray, De Laurentiis accetta il prestito secco. Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più vicino alla Turchia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’attaccante nigeriano avrebbe dato il suo assenso al trasferimento al Galatasaray.

I dettagli del prestito di Osimhen al Galatasaray



L’esperto di calciomercato rivela sul suo sito ufficiale: “L’operazione potrebbe chiudersi in prestito secco e Aurelio De Laurentiis ha dato l’ok alla formula. Il club turco pagherà interamente lo stipendio del classe 1998.”

Prossimi passi

Di Marzio aggiunge: “Anche lato giocatore è arrivato l’ok all’operazione. Ora Napoli e Galatasaray devono definire i dettagli e le condizioni finali dell’operazione.”

Le implicazioni per il Napoli

Il prestito di Victor Osimhen in Turchia, potrebbe rappresentare una soluzione temporanea. La cessione temporanea del bomber nigeriano permetterebbe al Napoli di alleggerire il monte ingaggi e al giocatore di trovare continuità in un club di prestigio, impegnato anche in Champions League.