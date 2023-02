Osimhen e Spalletti premiati prima di Napoli-Cremonese: il motivo

Victor Osimhen e Luciano Spalletti riceveranno rispettivamente il premio come miglior giocatore e miglior allenatore di gennaio.

Osimhen in campo e Spalletti dalla panchina sono stati i protagonisti assoluti del Napoli durante il mese di gennaio. Osimhen a suon di gol, il suo allenatore gestendo al meglio la tattica e le forze sul campo. Il Napoli durante il mese di gennaio era partito addirittura con una sconfitta, quella contro l’Inter.

Tre punti persi che avevano fatto esultare tutta la Serie A, convinti che il campionato fosse riaperto definitivamente. Invece La squadra di Spalletti ha continuato a macinare vittorie e punti, anche con Juventus e Roma, rimettendo subito in chiaro chi fosse la dominatrice del campionato italiano.

Premio per Spalletti e Osimhen

Ora il Napoli ha 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Una marcia che ha visto spiccare Osimhen e Spalletti che saranno premiati rispettivamente come miglior giocatore e miglior allenatore di gennaio.

Per Osimhen c’è anche il Potm di Fifa 23, una carta speciale che gli appassionati del gioco di calcio potranno sfruttare per cercare di portare alla vittoria i loro team. Esattamente come fanno Spalletti ed il suo attaccante principale, che sta facendo sfaceli in Serie A dominando anche la classifica cannonieri.