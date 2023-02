Bernardeschi: “La Juve dà fastidio perché vince sempre”

Federico Bernardeschi si schiera dalla parte della Juve ed è convinta dell’innocenza dei bianconeri nel caso plusvalenze.

Ci sono 14mila pagine di inchiesta giudiziaria (Prisma) che parlano della Juve, c’è un processo sportivo riaperto (plusvalenze) con una condanna di penalizzazione emessa. Ma Federico Bernardeschi è convito che quanto accaduto non sia solo colpa della Juve. Ovviamente questo non significa dire che la società bianconera non abbia fatto nulla.

Bernardeschi ora al Toronto dice: “che a essere colpita sia solo una squadra. Qualcosa non è andato per il verso giusto. Penso che non si debba guardare solo la punta dell’iceberg, ma anche tutto il resto“.

Ma Bernardeschi a diretta.it aggiunge anche: “La Juve è fastidiosa. Perché vince, ha sempre vinto” riferendosi al caso plusvalenze. Mentre sulla cosiddetta manovra stipendi, precisa: “Noi calciatori c’entriamo davvero poco. Se dovesse arrivare una squalifica la prenderemo, ma a mio avviso farebbero un buco nell’acqua. Noi sapevamo lo 0,1%. Ci siamo tolti uno stipendio e abbiamo fatto ciò che è stato richiesto dalla società.

Non sapevamo nient’altro. C’erano persone che rischiavano di perdere il lavoro. Ci è stata proposta questa cosa ed eri libero di accettare o non accettare. E noi tutti insieme, come squadra, abbiamo accettato per dare un segnale importante. Un gesto che rifarei. Tutto quello che è venuto dopo non riguarda noi giocatori“.