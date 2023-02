Bernardeschi: “Il Napoli mi voleva, ho preferito Toronto. Ecco il motivo”

Federico Bernardeschi poteva vestire la maglia del Napoli, ma ha preferito andare al Toronto in MLS stesso club di Lorenzo Insigne.

In estate si è parlato molto di un possibile approdo di Bernardeschi al Napoli. Il calciatore era in scadenza di contratto con Juve e si liberava a parametro zero. Il Napoli ci stava pensando anche perché c’era un Politano scontento pronto ad andare via.

Poi lo scenario è cambiato. Politano è rimasto e Bernardeschi è volato negli Usa. Ma l’arrivo di Bernardeschi al Napoli era più che possibile e lo racconta proprio il giocatore attraverso le pagine de Il Mattino: “In estate c’è stata una trattativa col Napoli. Sarei andato benissimo in quel 4-3-3 di Spalletti, ma decisi di andare al Toronto perché convinto della bontà del progetto e della qualità di questo torneo“.

Poi Bernardeschi parla anche del gol di Koulibaly allo Stadium del 2018: “E chi se lo scorda, ci fece tremare. Quella notte non dormimmo “.