Napoli sfida alla Cremonese: Lozano o Politano in formazione, la scelta di Spalletti

Luciano Spalletti sceglie ancora Hirving Lozano titolare nella formazione del Napoli che sfida la Cremonese allo stadio Maradona.

Il messicano viene dato come sicuro titolare al posto di Matteo Politano che nelle ultime gare si è dovuto accontentare sempre della panchina. Spalletti sembra aver trovato la quadra giusta anche sulla fascia destra d’attacco, con Lozano ora pare avere qualcosa in più rispetto al giocatore italiano ex Inter.

Spalletti in conferenza stampa ha sottolinea che la sfida con la Cremonese è complicatissima, molto più di quella che sembra. La squadra di Ballardini non riesce ancora a trovare punti importanti, ma resta una formazione in grado di giocarsela con chiunque e che può giocare dei brutti scherzi.

Napoli la formazione con la Cremonese

Il tecnico toscano vuole un Napoli aggressivo fin dal primo minuto, in grado di indirizzare la partita in poco tempo. Questo perché quando passa il tempo e non si raggiunge il risultato voluto può “aumentare l’ansia” e si possono commettere più errori.

Spalletti è orientato a non cambiare la formazione che ha sfidato lo Spezia, nonostante venerdì si giochi con il Sassuolo e poi ci sia l’andata degli ottavi di Champions League. Dunque Meret in porta è confermato. Così come Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. A centrocampo spazio ad Anguissa, Zielinski e Lobotka. In attacco Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.