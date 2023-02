Ziliani: “Juve fuori dalle coppe, festeggerebbe a champagne”

Paolo Ziliani torna a parlare della Juventus, commentando le nuove intercettazioni di Arrivabene nell’inchiesta Prisma.

Nelle intercettazioni sulla Juve che stanno venendo fuori in queste ore c’è anche quella di Stefano Cerrato, direttore finanziario del club che dice: “La società rispetta i parametri Uefa per l’iscrizione alla Champions 2022/23, ma con quelli attuali non potrebbe iscriversi all’edizione 2023/24“.

Mentre Maurizio Arrivabene dice in una intercettazione: “Ci sono cose che mi fanno accapponare un po’ la pelle, ti dirò perché poi ci saranno anche delle decisioni da prendere… Una cosa riguarda i parametri Uefa… Perché dai calcoli che abbiamo fatto noi siamo assolutamente fuori dai parametri, però può essere che ci siamo persi qualcosa”.

Sulla questione arriva il commento di Paolo Ziliani che dice: “Beh, oggi l’ipotesi di essere fuori dalle Coppe solo nel 2023-24 sarebbe da festeggiare a champagne. I conti, dice Arrivabene, facevano “accapponare la pelle”; così alla Juventus hanno pensato bene di scassarli del tutto. Se ne riparlerà fra 5-6 anni. Scommettiamo?”.