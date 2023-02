Uliveri: “Osimhen un alieno. Spalletti o Sarri? Ecco cosa penso”

Renzo Uliveri presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha parlato del Napoli e di Victor Osimhen.

Ulivieri ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha esaltato l’attaccante nigeriano: “Penso che sia veramente un alieno, un giocatore fortissimo, in grado di fare sempre la differenza. Il gol che ha fatto con lo Spezia, poi, è incredibile è riuscito a saltare più del portiere protesto in presa con le mani. Lui è forte in campo aperto, ma ha anche questo colpo di testa davvero incredibile“.

Ad Ulivieri è stata chiesta la differenza tra Sarri e Spalletti: “Il tecnico della Lazio è un po’ più schematico e rigido. Mentre Spalletti dice sempre che prova ad imparare dagli altri. Il Napoli quando trova squadra chiuse fa girare la palla, non insiste con un comportamento. Sono due allenatori bravissimi, ma credo che in questo momento Spalletti sia sfiorando veramente la perfezione“.