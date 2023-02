Terremoto in Turchia, Kim cuore d’oro: Importante donazione alle vittime

Kim Min-Jae, difensore del Napoli ha fatto una donazione per le vittime del terremoto in Turchia e in Siria.

Kim Min-Jae, il talentuoso difensore coreano del Napoli, sta dimostrando di essere un vero e proprio leader sul campo da calcio. Non solo sta svolgendo un eccellente lavoro nel sostituire un giocatore di livello come Kalidou Koulibaly, ma sta anche conquistando i tifosi con la sua eccezionale personalità e presenza.

Kim è noto per essere un giocatore molto simpatico e integrato all’interno dello spogliatoio, e questo ha senza dubbio contribuito alla sua eccellente prestazione sul campo. Inoltre, Kim si allena con scrupolo ogni giorno e si assicura sempre di essere al massimo delle sue prestazioni. In caso di un errore, Kim è pronto a chiedere scusa e a fare il necessario per rimediare, come è accaduto nel post match con l’Udinese.

Ma oltre alle sue straordinarie qualità calcistiche, Kim sta dimostrando di essere anche una persona generosa e premurosa. Attraverso la sua recente donazione di 100 milioni di won, 70 mila euro, alle vittime del terremoto in Turchia e Siria attraverso l’UNICEF, Kim ha mostrato il suo cuore d’oro e la sua volontà di aiutare coloro che ne hanno bisogno.