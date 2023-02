Bellinazzo: “Il Napoli è un miracolo. Kim apre diverse prospettive”

Marco Bellinazzo ritiene che il Napoli è un miracolo e l’acquisto di Kim apre diverse prospettive per quanto riguarda gli sponsor

Marco Bellinazzo, esperto di finanza applicata al calcio al Sole24ore, parla delle vicende del Napoli ai microfoni di Radio Marte. “Il club di Aurelio De Laurentiis può aprire un ciclo solido e virtuoso? Sì. Non bisogna mai dimenticare il percorso fatto fin qui, con risultati importanti sul piano sia sportivo sia economico. Anche se non sono arrivati tutti i titoli possibili, i risultati ci sono stati e, oggi, il presidente si ritrova una società senza indebitamento finanziario; una voce, questa, che è cresciuta enormemente presso altri club, pure i più importanti d’Europa: penso, ad esempio, a Real Madrid e Barcellona. La dirigenza del Napoli è riuscita a fare un piccolo miracolo, riducendo i costi, ringiovanendo la rosa e creando una squadra ancor più competitiva”.

“Nessun club italiano nella Top 10 della ‘Money League’? I risultati sportivi, con questo modello, possono arrivare o meno: pensiamo un po’ a quello che è accaduto al Milan nelle ultime due stagioni, in cui i rossoneri hanno seguito una strada virtuosa, sono tornati in Champions ed hanno vinto il titolo, ma quest’anno le cose gli vanno meno bene perché, con i giovani, può anche rovesciarsi il rendimento. La cosa importante è, da un lato, che si eviti un ricorso eccessivo a giocatori che costano tanto e vadano a creare deficit e debiti per sostenerli, ma dall’altro, beh, bisognerebbe lavorare sulla crescita dei ricavi strutturali, che passa inevitabilmente da investimenti dedicati allo stadio ed al centro sportivo”.

Bellinazzo ritiene che in estate tante big europee busseranno alle porte di De Laurentiis

Bellinazzo si sofferma sull’acquisto di Kim: “Il Napoli ha fatto un’operazione importante con lo sponsor coreano del retro-maglia, uno sponsor che viene dal mondo digitale delle criptovalute ma che si lega alla presenza di Kim Min-Jae, un coreano, nel roster della squadra. Avere Kim a Napoli apre prospettive nuove anche per il futuro”.

“Il vero rischio per il Napoli si paleserà quando, tra qualche mese, alle sue porte busseranno gli emissari dei maggiori club inglesi, che tenteranno di strappare dei big della rosa azzurra. Il presidente ha ribadito di non avere debiti e, quindi, di non essere nella condizione di vendere per forza: potrà fare, insomma, delle scelte di medio-lungo periodo anche sul suo organico, in funzione dei progetti dei singoli giocatori. Si coglieranno, però, le occasioni di mercato e credo che il presidente non farà più l’errore commesso con Koulibaly, che non venne ceduto, per questioni sentimentali, quando la dirigenza poteva guadagnare cifre che non ha mai più incassato”.

“Non solo Scudetto, quest’anno? Il Napoli va avanti con la consapevolezza dei propri mezzi. La Champions League sta per ripartire senza apparenti dominatori o favoriti: anche questo lascia aperto ogni scenario. Il Napoli può giocarsi le sue carte, come non mai, in Italia ed in ambito europeo; anche perché in campionato potrà permettersi certe scelte tecniche per risparmiare un po’ di fatica ai calciatori maggiormente impiegati sino a questo momento”.