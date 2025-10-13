13 Ottobre 2025

Ormai il rapporto è lacerato: Lautaro-Inter, È FINITA | Marotta gli fa il foglio di via

Marco Fanfani 13 Ottobre 2025
Lautaro Martinez

Il capitano dell’Inter è ormai diventato una bandiera, ma i rapporti non sarebbero così solidi come un tempo.

Lautaro Martinez è diventato uno dei simboli dell’Inter negli ultimi anni. Arrivato dal Racing Avellaneda nel 2018, ha rapidamente dimostrato di avere qualità da grande attaccante: velocità, tecnica, capacità di finalizzare e di partecipare alla costruzione del gioco. La sua crescita costante lo ha portato a diventare un punto fermo del reparto offensivo, attirando anche l’interesse dei maggiori club europei.

Il rapporto tra Lautaro e l’Inter va oltre il campo. Il centravanti argentino si è integrato perfettamente nello spogliatoio, conquistandosi la fiducia di compagni e allenatori. La sua determinazione e il senso di appartenenza hanno contribuito a creare un legame forte con la tifoseria, che lo considera ormai uno dei leader della squadra.

Lautaro è stato protagonista di stagioni importanti, tra cui quella dello scudetto 2020-2021. Gol decisivi, assist e prestazioni di livello europeo lo hanno consacrato come uno degli attaccanti più temuti del campionato italiano. La sua intesa con compagni come Lukaku, e oggi con altri elementi offensivi, ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a diversi moduli e compagni di reparto.

Nonostante le voci di mercato, Lautaro sembra determinato a proseguire il suo percorso con l’Inter, consapevole dell’importanza di consolidare la propria carriera in un club in cui ha già scritto pagine importanti. Il legame con Milano e con i tifosi resta saldo, confermando che la sua storia con l’Inter è destinata a durare.

Rinvio della partita e rientro ritardato

La partita dell’Argentina, inizialmente prevista lunedì a Chicago, è stata posticipata a martedì a Miami per motivi di ordine pubblico. Questa modifica provocherà un ritardo nel ritorno in Italia di Lautaro Martínez e Nico Paz, a poche ore dalle partite rispettivamente contro Roma–Inter e Como–Juventus.

Nei commenti sui social alcuni tifosi hanno espresso la speranza che Lautaro chieda alla nazionale di rientrare prima a Milano per essere disponibile contro la Roma. L’idea è che il centravanti possa dare priorità al club in un momento delicato del campionato, evitando di saltare un match importante.

Lautaro
Lautaro (ilbianconero.com) – napolipiu

Possibile frattura con l’Inter?

Se Lautaro non dovesse rientrare in tempo, alcuni temono che possa crearsi una tensione tra il giocatore e la società. La gestione di queste situazioni delicate richiede equilibrio, perché il legame con il club è forte, ma il rispetto degli impegni internazionali resta un fattore imprescindibile.

Il caso sottolinea quanto la convivenza tra impegni di club e nazionale possa generare pressioni. Lautaro dovrà bilanciare responsabilità e tempi di recupero, mentre l’Inter spera di non perdere il proprio attaccante chiave, evitando qualsiasi malinteso con tifosi e società.

