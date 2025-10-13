13 Ottobre 2025

Mister sto male per amore, lasciami a casa: Gattuso non lo ha convocato | L’infortunio è solo una copertura

Marco Fanfani 13 Ottobre 2025
Il c.t. della Nazionale si sta impegnando al massimo, ma questo rifiuto lo ha mandato su tutte le furie: è rimasto senza parole.

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti i casi di calciatori che rifiutano la convocazione in nazionale. Le motivazioni possono essere diverse: dalla volontà di concentrarsi sul club, al recupero da infortuni, fino a divergenze con il commissario tecnico o con la federazione. Un gesto che, in alcuni Paesi, viene interpretato come una mancanza di patriottismo, mentre in altri è visto come una scelta di carriera o di tutela personale.

Per molti giocatori, la nazionale rappresenta un onore e un traguardo, ma il calendario sempre più fitto e le continue competizioni internazionali hanno cambiato le priorità. Alcuni preferiscono evitare trasferte logoranti o impegni ravvicinati per preservare la forma fisica, soprattutto in vista di periodi cruciali nei club. È una conseguenza diretta di un calcio moderno che richiede prestazioni continue e lascia poco spazio al recupero.

Da tempo si registrano esempi illustri: da quelli che chiedono un “anno sabbatico” dalla nazionale a chi, dopo incomprensioni con il ct, decide di dire addio definitivo. Ogni scelta scatena inevitabilmente polemiche tra tifosi e opinione pubblica.

Il confine tra libertà personale e dovere sportivo resta sottile. Rifiutare una convocazione può essere un atto di lucidità professionale o di egoismo, ma conferma una verità: oggi la nazionale non è più, per tutti, la priorità assoluta.

Zaccagni out e gossip in agguato

Mattia Zaccagni è attualmente fermo ai box per un infortunio, ma il suo nome continua a riempire le pagine non solo sportive. Nelle ultime ore, infatti, il gossip è tornato a concentrarsi sulla sua vita privata, dopo che Chiara Nasti ha rimosso il cognome “Zaccagni” dalla bio di Instagram. Un gesto che ha immediatamente acceso le voci su una possibile crisi di coppia, anche se il giocatore della Lazio continua a seguirla sui social, segnale che invita alla cautela prima di trarre conclusioni affrettate.

Per qualcuno, però, l’assenza di Zaccagni dal campo non sarebbe legata solo all’infortunio, ma anche a un presunto momento di tensione personale che lo avrebbe distratto e condizionato. Ipotesi, questa, che resta tutta da confermare, ma che contribuisce ad alimentare il chiacchiericcio intorno a una delle coppie più osservate tra calcio e influencer.

Una storia sotto i riflettori

Non è la prima volta che si parla di alti e bassi tra i due, soprattutto dopo la nascita della loro seconda figlia, Dea. Ogni piccolo gesto, anche quello più banale, diventa un caso mediatico.

Per ora, nessuna dichiarazione ufficiale dai diretti interessati. Ma una cosa è certa: anche durante lo stop di Zaccagni, i riflettori non si spegneranno facilmente.

