McDonald’s napoletano: se mangi qui non andrai più dall’originale | Hanno anche lo schermo per le ordinazioni
Un nuovo locale in stile McDonald’s ma…napoletano. Un vero e proprio fast food che propone piatti tipici partenopei.
Un nuovo locale sta facendo parlare di sé nel cuore di Napoli: il “McDonald’s napoletano”. Non si tratta della classica catena americana, ma di un fast food tutto partenopeo che unisce la velocità del servizio all’autenticità dei sapori locali. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: offrire un’esperienza che possa rivaleggiare con il colosso mondiale del fast food, mantenendo però l’anima e la tradizione napoletana.
Il menù è un trionfo di specialità tipiche, rivisitate in chiave moderna. Si possono trovare panini e non solo. Ogni piatto è pensato per essere gustato rapidamente, senza rinunciare alla qualità delle materie prime e al gusto autentico. È la risposta partenopea al concetto di fast food, ma con la passione e la creatività che solo Napoli sa offrire.
A rendere l’esperienza ancora più sorprendente è l’organizzazione del locale, che riprende l’efficienza dei McDonald’s tradizionali. All’ingresso, i clienti trovano schermi interattivi per le ordinazioni, dove possono scegliere il proprio menù e personalizzarlo in pochi tocchi.
Il successo è stato immediato. File di curiosi e appassionati si sono formate sin dai primi giorni di apertura, attratti dalla novità e dalla promessa di un fast food “made in Napoli”. L’ambiente è apparso sin da subito accogliente, e la velocità del servizio non ha tolto spazio al sorriso e alla cordialità del personale.
Un nuovo progetto
Dietro al progetto c’è un gruppo di imprenditori che hanno voluto dimostrare che anche la tradizione può essere resa moderna. L’idea è quella di esportare il format in altre città italiane, portando con sé il gusto e l’energia della cultura partenopea. Il tutto, mantenendo prezzi accessibili e un’attenzione particolare alla sostenibilità.
Il “McDonald’s napoletano” rappresenta quindi molto più di un semplice ristorante. Tra un panino e un clic sullo schermo delle ordinazioni, questa nuova realtà dimostra che tradizione e tecnologia possono convivere perfettamente.
@janafoodprnSono stato da Gustamm a Via Diocleziano ❤️ un fast food 100% Napoletano 🔥 ho iniziato con i loro antipasti: ho preso delle buonissime patatine con fonduta di formaggio e salsiccia e dei paccheri fritti ripieni di genovese 🧅 passando al loro pezzo forte i panini, ho preso 1 bun allo scarpariello che racchiudeva perfettamente i sapori del piatto in un panino e due rosette con Genovese e Ragù davvero disumane 💎 sono Jana il tuo food influencer di quartiere seguimi per scoprire i migliori fast food d’Italia ❤️ Gifted by Gustamm a Napoli♬ suono originale – janafoodprn
Dove si trova
Stiamo parlando di Gustamm, fast food 100% napoletano situato in Via Diocleziano, che offre un’esperienza culinaria autentica e ricca di sapori. Tra gli antipasti, spiccano le patatine con fonduta di formaggio e salsiccia e i paccheri fritti ripieni di genovese, croccanti fuori e cremosi dentro, perfetti per iniziare un viaggio nel gusto partenopeo.
Il vero punto di forza del locale sono però i panini, vere esplosioni di sapore. Da provare il bun allo scarpariello, che ripropone in chiave street food i profumi del celebre piatto napoletano, e le rosette con Genovese e Ragù. A raccontarlo è janafoodprn, food influencer.